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Министр обороны Израиля поручил армии подготовить план мер против Ирана

Глава МО Израиля Кац поручил армии разработать план мер против Ирана
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Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Глава израильского минобороны Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ разработать план силовых мер против Ирана, включающий сохранение превосходства в воздушном пространстве. Об этом он написал в соцсети X.

«Я поручил Армии обороны Израиля подготовить план силовых мер против Ирана, который включает сохранение превосходства Израиля в воздухе, предотвращение развития ядерного оружия и производства ракет...» — говорится в публикации.

По его словам, также поручено принять ответные меры за «поддержку террористической деятельности» против еврейского государства.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Иран начал ответную операцию «Истинное обещание — 3».

22 июня США открыто вступили в военный конфликт между странами на стороне Тель-Авива: нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Иран в ответ ударил по американской военной базе в Катаре.

В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в МИД России высказались о готовности оказать военную помощь Ирану.

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