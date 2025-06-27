В прифронтовых районах Запорожской области отменили выпускные

Балицкий: в районах, приближенных к линии фронта, выпускных не будет

Школьные выпускные были отменены в районах Запорожской области, близких к линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«По решению штаба безопасности Запорожской области выпускные вечера не будут проводиться в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения», — написал губернатор.

По его словам, во всех остальных населенных пунктах торжественные мероприятия пройдут 28 июня, как и на всей остальной территории России. При этом во время их проведения меры безопасности будут усилены.

Решение об отмене торжеств было принято после того, как глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина планирует значительно усилить удары дронов на большие расстояния по российской территории. По словам главы ведомства, принято решение многократно увеличить число операций. Уже готовятся контракты на поставку десятков тысяч новых дальнобойных дронов, чтобы повысить интенсивность и масштаб атак, указал он.

27 июня сообщалось, что украинский дрон атаковал сотрудников Запорожской АЭС. В результате поврежден автомобиль, люди не пострадали. Власти классифицируют инцидент как террористический акт.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обойдется выпускной школьника в 2025 году.