На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, во сколько россиянам обойдется выпускной школьника в 2025 году

RT: в 2025 году выпускной мальчика россиянам обойдется дороже, чем девочки
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В этом году собрать на выпускной школьника россиянам обойдется недешево, причем для мальчиков мероприятие будет даже дороже – костюм в среднем стоит больше, чем выпускное платье. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков платформы фискальных данных «Такском».

Отметим, что в этом году траты на подготовку к выпускному выросли ниже уровня инфляции, а по некоторым позициям даже снизились. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на специалистов, современные выпускники предпочитают практичность и комфорт дорогим нарядам. При этом спрос на вечерние платья и туфли остался на уровне прошлого года, а популярность кроссовок и услуг ателье заметно выросла.

Что касается конкретных сумм, то мужские туфли или ботинки в мае-июне текущего года в среднем стоят 4120,32 рубля. Мужской костюм обойдется россиянам в этот же период в среднем в 6213,2 рубля. Плюс к этому для мальчика на выпускной придется купить рубашку, которая стоит в среднем 2116,83 рубля, галстук за 1337,02 рубля и бабочку за 1088,67 рубля.

Что касается наряда для девочки, то пара женских туфель будет в среднем стоить 3851,04 рубля, а платье – 2872,43 рубля.

Кроме того, при подготовке школьника к выпускному нужно потратиться на ленту, стоимость которой составляет 134,76 рубля, что на 14% больше, чем годом ранее.

Таким образом, на сборы мальчика к выпускному придется в среднем отдать более 15 тыс. рублей, а девочки – почти 7 тыс. рублей.

Исследование эксперты подготовили на основе анализа более 50 млрд кассовых чеков.

Напомним, до этого родители учащихся сообщили, что в среднем закладывают на выпускной своего ребенка 19 тыс. рублей. При этом 32% участников соответствующего опроса признались, что готовы отдать за мероприятие от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а на большую сумму согласны 17% россиян.

Ранее россияне рассказали, каким запомнили свой выпускной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами