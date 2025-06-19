Стало известно, во сколько россиянам обойдется выпускной школьника в 2025 году

В этом году собрать на выпускной школьника россиянам обойдется недешево, причем для мальчиков мероприятие будет даже дороже – костюм в среднем стоит больше, чем выпускное платье. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков платформы фискальных данных «Такском».

Отметим, что в этом году траты на подготовку к выпускному выросли ниже уровня инфляции, а по некоторым позициям даже снизились. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на специалистов, современные выпускники предпочитают практичность и комфорт дорогим нарядам. При этом спрос на вечерние платья и туфли остался на уровне прошлого года, а популярность кроссовок и услуг ателье заметно выросла.

Что касается конкретных сумм, то мужские туфли или ботинки в мае-июне текущего года в среднем стоят 4120,32 рубля. Мужской костюм обойдется россиянам в этот же период в среднем в 6213,2 рубля. Плюс к этому для мальчика на выпускной придется купить рубашку, которая стоит в среднем 2116,83 рубля, галстук за 1337,02 рубля и бабочку за 1088,67 рубля.

Что касается наряда для девочки, то пара женских туфель будет в среднем стоить 3851,04 рубля, а платье – 2872,43 рубля.

Кроме того, при подготовке школьника к выпускному нужно потратиться на ленту, стоимость которой составляет 134,76 рубля, что на 14% больше, чем годом ранее.

Таким образом, на сборы мальчика к выпускному придется в среднем отдать более 15 тыс. рублей, а девочки – почти 7 тыс. рублей.

Исследование эксперты подготовили на основе анализа более 50 млрд кассовых чеков.

Напомним, до этого родители учащихся сообщили, что в среднем закладывают на выпускной своего ребенка 19 тыс. рублей. При этом 32% участников соответствующего опроса признались, что готовы отдать за мероприятие от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а на большую сумму согласны 17% россиян.

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