Гражданина Колумбии осудили за вторжение в Курскую область в составе ВСУ

Суд приговорил к 28 годам лишения свободы колумбийского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) за вторжение на территорию Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

В отношении военного были заведены уголовные дела по статьям о наемничестве, незаконном пересечении границы, контрабанде оружия.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 28 лет, с отбыванием первого срока назначенного наказания в тюрьме — на 5 лет, 23 года — в ИК строго режима, а также штраф в размере 1 млн руб», — говорится в сообщении.

До этого командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия — Неман» Сергей Мюнье заявил, что более 100 граждан Франции, воюющих на стороне ВСУ, уже идентифицированы. Он добавил, что эти люди сами выкладывают в социальные сети фотографии и видео с фронта.

Недавно выяснилось, что наемник Шан Ле-Кернс, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), описывал мотивацию как «боевые действия ради забавы». Его ликвидировали.

Ранее финский наемник предостерег соотечественников от участия в боевых действиях на Украине.