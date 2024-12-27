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В России завели дело на американского наемника за вторжение в Курскую область

СК завел уголовное дело на наемника из США за преступления в Курской области
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Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении американского наемника Райана О'Лири за вторжение в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что О'Лири лично участвует в вооруженном конфликте на российской территории. Так, в августе 2024 года мужчина незаконно пересек государственную границу РФ и вторгся на территорию Курской области, совершал преступления против мирного населения.

Также в ведомстве отметили, что американец совершал преступления против жителей российского региона, «преследуя цель устрашения и причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти».

До этого СК выдвинул обвинения гражданке Дании Аннабель Йоргенсен в совершении террористического акта и наемничестве. Ведомство устанавливает все преступления, которые она успела совершить на территории региона РФ.

«Коммерсантъ» сообщал, что 29-летняя Аннабель Йоргенсен является профессиональным военным. На территорию Украины она попала через Польшу. Йоргенсен прошла подготовку и вступила в состав 7-го отдельного штурмового батальона «Арей».

Ранее стало известно, что польские наемники поселились в доме семьи из Суджи.

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