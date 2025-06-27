WarGonzo: ВСУ могут готовить новую волну атак на российское приграничье

ВСУ могут готовить новую волну атак на территории российского приграничья. Об этом говорится в Telegram-канале WarGonzo.

«Возможно, что противник готовит новую волну атак на приграничье», — говорится в сообщении.

Военблогеры обратили внимание на то, что в Сумской области на разных участках ВСУ предприняли 13 попыток контратаковать позиции ВС РФ.

27 июня сообщалось, что элитное подразделение главного управления разведки (ГУР) Украины «Химера» перешло в контратаку в Сумской области. Бойцы «Химеры» ведут бои с группировкой войск «Север» в районе Андреевки. Источник ТАСС подчеркнул, что было уничтожено трое военных элитного подразделения украинской военной разведки.

Сообщалось также, что удар был нанесен по военному полигону в Сумской области, где иностранные инструкторы обучали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака произошла на территории бывшего учебного центра Сумского артиллерийского училища, который с начала конфликта использовался для подготовки артиллеристов.

Ранее Сырский объявил о создании спецгруппы на фоне неудач ВСУ в Сумской области.