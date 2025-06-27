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Украинские власти потребовали от Facebook скрывать данные о пропавших бойцах ВСУ

ТАСС: силовики Украины требуют от Facebook сокрытия данных о пропавших бойцах
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Украинские правоохранители требуют от Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сокрытия данных об исчезнувших в Сумской области бойцах пятого пограничного отряда. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в социальных сетях родственники военных жалуются на то, что руководство погранслужбы Украины пытается помешать распространению информации о пропавших без вести пограничниках, взаимодействуя с администрацией Facebook.

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины оказывает давление на семьи сдавшихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины.

Согласно рассказу одного из пленных, украинское командование никак не уведомило его родных в Одессе о том, что он сдался в плен российской армии.

По данным ТАСС, российские силовики еженедельно выводят с территории Украины одного-двух военных ВСУ, которые решили сложить оружие. Силовики добавили, что за июнь они получили несколько тысяч обращений по данным вопросам.

Ранее украинский военный показал кадры издевательств над солдатами ВСУ.

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