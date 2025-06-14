Украинский военный показал кадры издевательств над солдатами ВСУ

Украинский военный Руслан рассказал об избиениях военнослужащих в 57-й отдельной мотопехотной бригаде (ОМБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами издевательств он поделился с Кропивницким областным общественным информационно-развлекательным телеканалом.

На видеозаписи можно увидеть мужчину с обнаженной спиной, ползущего на коленях.

«Пусть ползет к воротам и назад», — говорит голос за кадром.

Руслан рассказал, что он был мобилизован и подписал контракт с 57-й бригадой. По его словам, сначала командование вело себя адекватно, а затем стало отказывать в медпомощи, кроме того, вышестоящие чины приказывали избивать военных и катали их в багажниках.

Отмечается, что Руслан уже два раза самовольно оставлял часть. В данный момент мужчина скрывается, но утверждает, что готов продолжить службу, если его переведут в другую часть.

До этого в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что замкомандира батальона одной из воинских частей в Хмельницкой области при помощи приступной схемы присвоил себе около миллиона гривен (1,8 млн рублей) на закупке хлеба.

Ранее ВСУ пожаловались на «реальный ад» в зоне СВО.