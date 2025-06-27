За ночь средства ПВО сбили дроны в семи регионах России

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.

По информации ведомства, больше всего дронов было зафиксировано над Ростовской областью — 19 штук. Ещё 13 беспилотников сбили над Волгоградской областью, четыре — в районе Крыма. Также по одному дрону ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что силы ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Он добавил, что для ликвидации обломков БПЛА было ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. По его словам, сейчас на месте работают саперы.

Помимо этого, по информации губернатора, были зафиксированы случаи возгорания сухой травы, которые оперативно ликвидируются. Бочаров отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

Несколькими часами ранее жители крымской Керчи сообщили, что слышали как минимум два взрыва над городом. По словам горожан, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее при падении обломков дрона в Курской области загорелись три хозпостройки.