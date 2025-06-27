При падении обломков дрона в Курской области загорелись три хозпостройки

Хинштейн: хозпостройки загорелись в результате падения обломков БПЛА под Курском

Падение обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) привело к возгоранию трех хозяйственных построек в деревне Ворошнево Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, хозяйственные постройки загорелись в деревне Ворошнево Курского района. На место происшествия выехали пожарные службы, возгорание было локализовано.

По предварительной информации, пострадавших в результате произошедшего нет.

До этого Хинштейн заявил, что китайский корреспондент телеканала Phoenix Лу Юйгуан, получивший ранения кожи головы при ударе беспилотника в Кореневском районе Курской области, отказался от госпитализации после обследования.

Также врио губернатора рассказал, что 63-летний журналист прибыл в поселок Коренево для работы. 25 июня в результате удара дрона ВСУ он получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.

Ранее Хинштейн раскрыл данные о разрушениях в Курской области после атак дронов ВСУ.