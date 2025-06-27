На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов раскрыл планы СБУ по ликвидации командирского состава спецназа «Ахмат»

Алаудинов: СБУ разрабатывает комбинации для ликвидации командиров «Ахмата»
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) разрабатывает комбинации для ликвидации командирского состава спецназа «Ахмат». Об этом в беседе с ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов.

Он отметил, что СБУ планируют устранить его самого, а также командирский состав и бойцов группы «Аида», которая всегда была «головной болью» для украинской службы.

По словам Алаудинов, поскольку военные «Ахмата» знают об этих планах противника, то чувствуют себя спокойно и продолжают делать свою работу, двигаясь к победе.

24 июня он заявил, что бойцы «Ахмат» являются приоритетными целями для СБУ. Алаудинов подчеркнул, что украинская служба тратит много ресурсов на попытки уничтожить спецназ. По его словам, СБУ любыми путями стремится получить возможность доложить Киеву о ликвидации любого из командиров «Ахмата».

До этого Алаудинов заявил, что сотрудников СБУ, которые объявили его в розыск, могут найти первыми.

На Украине командир «Ахмата» разыскивается с марта 2022 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны. Украинский суд санкционировал его задержание, он внесен в базу сайта «Миротворец».

Ранее Алаудинов заявил, что украинца наградили званием «Герой Чечни».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами