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Генерал Алаудинов назвал приоритетные цели службы безопасности Украины

Генерал Алаудинов: бойцы «Ахмата» являются приоритетными целями СБ Украины
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» являются приоритетными целями для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Я считаю, что мы у них стоим в приоритете. Им хочется уничтожить нас всех, но бойцы спецназа «Ахмат» у них в приоритете», — сказал военный.

Алаудинов подчеркнул, что СБУ тратит много ресурсов на попытки уничтожить «Ахмат». По его словам, СБУ любыми путями стремится получить возможность доложить Киеву о ликвидации любого из командиров «Ахмата».

Накануне генерал-лейтенант заявил, что сотрудников СБУ, которые объявили его в розыск, могут найти первыми.

Алаудинов разыскивается с марта 2022 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Суд санкционировал задержание с целью привода. Он внесен в базу сайта «Миротворец».

Ранее Алаудинов рассказал, где оборона ВСУ «рвется по швам».

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