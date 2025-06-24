Алаудинов заявил, что украинца наградили званием «Герой Чечни»

Алаудинов: званием «Герой Чечни» был награжден украинец из спецназа «Ахмат»

Руководитель спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов заявил, что званием «Герой Чечни» был награжден украинец из спецназа «Ахмат». Его слова передает РИА Новости.

«Героями Чеченской Республики из 15 наград, подписанных Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, стали пятеро чеченцев, один украинец и девять русских», — поделился Алаудинов.

Он добавил, что на новом флаге спецназа соседствуют православный крест и исламский полумесяц, что, по мнению Алаудинова, доказывает истинное стремление к единению.

До этого Алаудинов говорил, что бойцы спецназа «Ахмат» являются приоритетными целями для Службы безопасности Украины.

Алаудинов подчеркнул, что СБУ тратит много ресурсов на попытки уничтожить «Ахмат». По его словам, СБУ любыми путями стремится получить возможность доложить Киеву о ликвидации любого из командиров «Ахмата».

Ранее Алаудинов рассказал, где оборона ВСУ «рвется по швам».