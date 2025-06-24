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Хинштейн раскрыл данные о разрушениях в Курской области после атак дронов ВСУ

Хинштейн: осколки БПЛА повредили три частных дома, ФАП и авто в Курской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Три частных дома, два автомобиля и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) получили повреждения в результате очередной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, украинцы атаковали российский регион вечером 23 июня. Осколки сбитых дронов повредили остекление двух частных домов в Курске. Еще одна атака состоялась ночью на село Кудинцево Льговского района. Там оказались повреждены стена и крыша ФАП, а также жилое здание и две машины мирных жителей.

Хинштейн добавил, что на месте падения осколков вражеских БПЛА работают оперативные службы. Специальная комиссия оценит ущерб, причиненный дронами, и после бригады приступят к восстановлению поврежденных объектов.

В заключении глава Курской области призвал жителей в случае обнаружения осколков БПЛА не приближаться к ним и не трогать руками.

До этого Следственный комитет (СК) России раскрыл число жителей Курской области, признанных потерпевшими от действий ВСУ. По словам следователей, от преступлений украинцев пострадали более 57 тысяч курян. СК расследует деяния украинских военнослужащих в регионе, виновные будут наказаны. Потерпевшим гражданам оказывается содействие, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в новых учебниках по истории появится раздел об освобождении Курской области.

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Атаки на Курскую область
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