Российские военнослужащие уничтожили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марше у населенного пункта Ольговка в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе Ольговки выявлена колонна на марше, состоящая из трех пикапов и одного бронетранспортера, которая направлялась для усиления на позиции украинских боевиков юго-западнее Петровского. Огнем артиллерии и при помощи ударных дронов было уничтожено два транспортных средства и ликвидировано около отделения ВСУ», — сказал он.

До этого Марочко заявил, что российские войска, продвигающиеся на стыке границ Донецкой народной республики и Днепропетровской области Украины, начали бои за взятие населенного пункта Червоная Зирка. По словам военного эксперта, уже в ближайшее время на стыке ДНР и Днепропетровской области российскую армию «ждет позитивная динамика».

23 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины перебросили группы иностранных наемников в село Январское на границе между Днепропетровской областью и Донецкой народной республикой.

Ранее наемник из Франции рассказал, сколько им платят в рядах ВСУ.