Подпольщик Лебедев заявил об ударах по складам и ПВО ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области российские военные нанесли удары по складам с горюче-смазочными материалами, командным пунктам территориальной обороны и позициям украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.

По его словам, всего было зафиксировано пять ударов по различным военным объектам на территории региона.

До этого Лебедев говорил, что ВС РФ атаковали командный пункт ВСУ в Новоселовке, которая находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Также удары пришлись на место сосредоточения техники для переброски в зону Малой Токмачки, была уничтожена система противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационные посты.

24 июня военнослужащий с позывным «Комар» сообщил, что разведчики ВС РФ нанесли удар по позиции бойцов ВСУ на Волчанском направлении в Харьковской области.

Ранее в подполье рассказали об одном изменении на Украине.