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Белоусов рассказал о потерях ВСУ при освобождении Московки Харьковской области

Белоусов: враг понес существенные потери при освобождении Московки
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Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери при освобождении Московки Харьковской области и отступили. Об этом рассказал глава Минобороны России Андрей Белоусов, его слова передает ведомство в Telegram-канале.

«Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении. В тяжелых боях вы неоднократно доказали, что бригада по праву носит почетное наименование гвардейская», — сказал глава оборонного ведомства.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

20 июня стало известно, что подразделения группы войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Московка Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается упускать стратегическое преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное прекращение огня.

Также в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, были перехвачены и уничтожены 1190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 562 из которых — вне зоны проведения специальной военной операции.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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