В США высказались о России после саммита НАТО в Гааге

Россию не напугает пересмотр оборонных расходов НАТО в 2029 году. Об этом написал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

«НАТО пересмотрит траекторию и баланс расходов на оборону альянса в 2029 году, или же через четыре года. Это не напугает Кремль», — говорится в публикации.

Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что члены НАТО обязались повысить военные расходы до 5% от ВВП по итогам саммита альянса.

Ранее Лавров оценил влияние на Россию рост расходов на оборону стран НАТО.