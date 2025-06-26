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Глава Пентагона назвал число стран НАТО, пообещавших увеличить расходы на оборону

Глава Пентагона Хегсет: 32 страны НАТО пообещали повысить расходы на оборону
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Члены НАТО обязались повысить военные расходы до 5% от ВВП по итогам саммита альянса. Об этом заявил министр обороны США Пит Хэгсет на брифинге для журналистов, передает РИА Новости.

«32 страны альянса взяли на себя это финансовое обязательство, инвестируя в будущее НАТО», — подчеркнул он.

Глава Пентагона оценил договоренность как значимый шаг, хотя и избежал повторения термина «исторический» из первоисточника.

Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Немецкая газета Bild написала, что саммит НАТО был неудачным для Украины и Зеленского, на мероприятии не было выделено отдельного заседания по украинскому конфликту.

Ранее Лавров оценил влияние на Россию рост расходов на оборону стран НАТО.

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