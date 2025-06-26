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Лавров оценил влияние на Россию рост расходов на оборону стран НАТО

Лавров: рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Увеличение трат стран-членов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Россия знает, какие цели преследует, не скрывает их, открыто о них говорит. По словам Лаврова, эти цели абсолютно законны с точки зрения любых интерпретаций принципов устава ООН и международного права.

РФ понимает, с какими средствами она эти цели всегда обеспечит, добавил глава МИД.

В итоговом заявлении по итогам саммита НАТО, прошедшего 24-25 июня в нидерландской Гааге, говорится, что лидеры стран-членов организации согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военную помощь для Украины.

Ранее саммит НАТО назвали «пресмыкательством у ног Трампа».

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