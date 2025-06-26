Верховный лидер Ирана оценил последствия атаки по базе США в Катаре

Иранской стороне удалось нанести ущерб базе США в Катаре, Вашингтон его преуменьшает. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает РИА Новости.

«В ответ исламская республика дала Америке сильную пощечину. Она атаковала одну из важных американских баз в регионе, базу Аль-Удейд, и нанесла ей ущерб», — говорится в сообщении.

По словам Хаменеи, люди, которые «преувеличивают» масштаб ущерба, который понесли ядерные объекты Ирана в результате ударов США, «попытались преуменьшить его» и сказать, что ничего не произошло, однако инцидент был очень крупный.

До этого он заявил, что Иран победил в противостоянии с США после того, как американский президент Дональд Трамп принял решение нанести удары по ядерным объектам республики. По словам верховного лидера, американская сторона вступила в войну с Ираном, поскольку осознали, что Израиль обречен «на полное уничтожение» в случае продолжения конфликта с Тегераном.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

Ранее в Кремле заявили, что Иран не уведомлял Россию о планах нанести удары по базам США.