Верховный лидер Ирана объяснил причину вступления США в конфликт с Тегераном

США вступили в войну с Ираном, осознав, что Израиль обречен на полное уничтожение в случае продолжения конфликта с Тегераном. Об этом заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи в обращении к нации, передает ТАСС.

«Американский режим напрямую вмешался в войну, поскольку почувствовал, что если не вступит, то сионистский режим (имеется в виду Израиль. — «Газета.Ru») будет полностью уничтожен», — подчеркнул он.

По словам Хаменеи, США не достигли никаких целей в противостоянии с Ираном.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой нанес удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Иран обвинил Израиль в использовании опасных боеприпасов при ударах по объектам.