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В Турции высказались о возможном закрытии Ормузского пролива

Эрдоган: Турция уверена, что Иран не закроет Ормузский пролив
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lavizzara/Shutterstock/FOTODOM

Иран не закроет Ормузский пролив. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал TRT Haber.

«Закрытие Ормузского пролива создаст большую проблему. Мы уверены, что Иран не пойдет на такой шаг», — сказал турецкий лидер.

До этого депутат Исмаил Коусари заявил, что парламент Ирана считает необходимым блокировать Ормузский пролив после ударов США по ядерным объектам. По его словам, окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет национальной безопасности.

По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, если Иран перекроет Ормузский пролив, то это решение Исламской Республики «не пощадит» США. Он подчеркнул, что никто не застрахован от мирового нефтяного шока — цены на бензин взлетят.

Ранее в США допустили военные меры для защиты судоходства в Ормузском проливе.

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