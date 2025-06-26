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В ДНР раскрыли причину удержания ВСУ поселка Шевченко

Кимаковский: ВСУ пытались удержать Шевченко в ДНР из-за месторождения лития
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались любой ценой удержать поселок Шевченко на западе ДНР из-за месторождения лития. Об этом в интервью ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Именно это было одной из причин, по которой вооруженные формирования Украины отправили на его удержание огромное количество своих солдат», — заявил он.

Советник отметил, что в ходе попыток удержания территории ВСУ понесли существенные потери живой силы.

26 июня Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль сразу двух населенных пунктов в ДНР за сутки. По данным ведомства, бойцы группировки «Центр» продвинулись вглубь украинской обороны и взяли под контроль село Новосергеевка.

Одновременно подразделения группировки «Восток» взяли под контроль село Шевченко в ДНР. Там поражены силы двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. В районе Червоной Звезды, Камышевахи, Воскресенки и Сладкого (Запорожская область) украинская армия потеряла более 200 бойцов, две бронемашины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Ранее россиянин подорвался на мине при попытке посмотреть состояние Суджи.

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