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Россиянин подорвался на мине при попытке посмотреть состояние Суджи

Хинштейн: 53-летний мужчина подорвался на мине у Суджи в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что ночью на подъезде к Судже подорвался на мине автомобиль.

«В машине находился 53-летний мужчина, который хотел посмотреть состояние города», — говорится в сообщении.

В результате взрыва у пострадавшего минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы, резаная рана лица. Бригада скорой помощи доставила его Курскую областную больницу.

Хинштейн отметил, что пока саперы полностью не разминируют территорию, находиться в приграничной зоне крайне небезопасно.

Накануне он сообщил об атаке украинского FPV-дрона на трассу Бобрава–Белая в Беловском районе. В результате удара пострадал 52-летний водитель «КамАЗа». У мужчины диагностированы осколочное ранение предплечья, сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Ему оказали первую помощь, его доставили в Курскую областную больницу.

Ранее Хинштейн раскрыл данные о разрушениях в Курской области после атак дронов ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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