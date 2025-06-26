Минобороны: ВС России взяли под контроль Новосергеевку и Шевченко в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии под контроль сразу двух населенных пунктов в Донецкой народной республике за сутки.

По данным ведомства, бойцы группировки «Центр» продвинулись вглубь украинской обороны и взяли под контроль село Новосергеевка. В ходе боев был нанесен урон сразу нескольким украинским формированиям, в том числе механизированным и десантно-штурмовым бригадам.

По оценке ведомства, потери противника превысили 545 человек. Также были уничтожены шесть бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов и четыре артиллерийских орудия.

Одновременно подразделения группировки «Восток» взяли под контроль село Шевченко в ДНР. Там поражены силы двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. В районе Червоной Звезды, Камышевахи, Воскресенки и Сладкого (Запорожская область) украинская армия потеряла более 200 бойцов, две бронемашины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Ранее в НАТО предрекли Украине «тяжелое лето».