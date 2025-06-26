Стало известно количество вернувшихся с СВО российских военных

Порядка 137 тыс. участников специальной военной операции (СВО) уже вернулись домой с линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе итогового заседания коллегии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

«И мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки, но, как правило, это молодые люди, то есть это аудитория Росмолодежи до 35 лет», — заявил он.

По словам Новикова, им нужно помочь получить образование и достойное место работы, поскольку в зоне СВО они получают солидные вознаграждения. Он подчеркнул, что солдаты должны вернуться с таким доходом, чтобы их семьи «не упали».

Глава управления президента РФ добавил, что Росмолодежь сможет помочь бойцам интегрироваться в мирную жизнь.

До этого президент Владимир Путин на встрече с уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой выступил за предоставление бойцам СВО возможности бесплатно получить второе среднее специальное образование.

Ранее Путин высказался о негативном опыте России в СВО.