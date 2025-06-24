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Путин поддержал бесплатное переобучение для бойцов СВО

Путин поручил ускорить запуск бесплатных программ переобучения для бойцов СВО
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Владимир Путин на встрече с уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой выступил за предоставление бойцам СВО возможности бесплатно получить второе среднее специальное образование. Об этом пишет ТАСС.

Москалькова сообщила, что часть участников спецоперации после возвращения не может продолжать работу по прежней профессии — мешают травмы или другие серьезные препятствия. В связи с этим Москалькова предложила создать для них условия для профессиональной переподготовки.

Президент идею поддержал и поручил не затягивать с разработкой соответствующих предложений, подчеркнув, что подобная помощь необходима и должна быть реализована как можно скорее.

С началом специальной военной операции в России расширился спектр льгот и выплат для ветеранов боевых действий. Кроме того, регулярно дополняется список граждан, которые могут претендовать на статус ветерана боевых действий, а значит и поддержку от государства. Какие денежные выплаты, налоговые, социальные, коммунальные и другие льготы положены ветеранам боевых действий, как и где оформить льготы и какие документы для этого нужны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался о негативном опыте России в СВО.

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