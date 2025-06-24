Путин поддержал бесплатное переобучение для бойцов СВО

Президент Владимир Путин на встрече с уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой выступил за предоставление бойцам СВО возможности бесплатно получить второе среднее специальное образование. Об этом пишет ТАСС.

Москалькова сообщила, что часть участников спецоперации после возвращения не может продолжать работу по прежней профессии — мешают травмы или другие серьезные препятствия. В связи с этим Москалькова предложила создать для них условия для профессиональной переподготовки.

Президент идею поддержал и поручил не затягивать с разработкой соответствующих предложений, подчеркнув, что подобная помощь необходима и должна быть реализована как можно скорее.

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