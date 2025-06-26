Минобороны: ВС РФ за сутки поразили цели ВСУ и наемников в 152 районах

За сутки российская армия с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии поразила украинские цели в 152 районах, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, под удар попали радиолокационные станции противовоздушной обороны, производственные цеха, места сборки и хранения беспилотников, склады с боеприпасами, а также пункты временного размещения бойцов ВСУ и иностранных наемников.

Этим утром координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщал, что у Харьковской области российские военные нанесли удары по складам с горюче-смазочными материалами, командным пунктам территориальной обороны и позициям украинской противовоздушной обороны.

По его словам, всего было зафиксировано пять ударов по различным военным объектам на территории региона.

До этого Лебедев говорил, что ВС РФ атаковали командный пункт ВСУ в Новоселовке, которая находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также удары пришлись на место сосредоточения техники для переброски в зону Малой Токмачки, была уничтожена система ПВО и радиолокационные посты.

Ранее российский боец «Димон» рассказал об уничтожении двух наемников ВСУ в ножевом бою.