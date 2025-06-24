Лебедев: нанесены удары по командному пункту ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие атаковали командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Новоселовка (авиаудары) — тыловой командный пункт и место сосредоточения техники для переброски в зону Малой Токмачки. Также уничтожена система ПВО и радиолокационных постов», — заявил он.

По словам Лебедева, ВС РФ нанесли удары по логистическим маршрутам и ремонтным бригадам ВСУ на подконтрольной украинской стороне части Запорожской области. Помимо этого, бойцы уничтожили склады боеприпасов и мобильные огневые пункты.

До этого военнослужащий с позывным «Комар» сообщил, что разведчики ВС РФ нанесли удар по позиции бойцов ВСУ на Волчанском направлении в Харьковской области.

На опубликованных кадрах можно заметить, как украинские военные пытаются обустроить укрытие под железнодорожным мостом. В ходе наступления разведчики ВС РФ направили FPV-дрон прямо в эту группу.

Ранее Минобороны впервые сообщило об ударе ВС РФ по особой бригаде полиции Украины.