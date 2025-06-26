ТАСС: два бойца ВС РФ уничтожили наемников ВСУ в ножевом бою в Ялте в ДНР

Двое бойцов группировки «Восток» ликвидировали двух иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время ножевого боя в селе Ялта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал один из участников столкновения, оператор с позывным «Димон».

«В Ялте двоих наемников встретили. Мой командир, командир нашей группы — «Пуля» позывной, у него есть нож тактический, не нашего производства, американского. Трофей. Вот двоих мы там уничтожили, этих двух наемников. В рукопашную», — поделился деталями боец.

Командир штурмовой группы с позывным «Тима» уточнил, что данные радиоперехватов свидетельствуют о присутствии в этом районе англоговорящих наемников.

25 июня Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Ялта в ДНР. В ведомстве отметили, что этот населенный пункт удалось взять благодаря «активным и решительным действиям» российских военных.

Также Минобороны распространило видеозапись с кадрами боев за Ялту. На одном из них можно увидеть, как на поле боя происходит сразу несколько взрывов. На другом показано, как с высоты на танк ВСУ, укрытый сетью, сбрасывается боеприпас, а затем происходит взрыв и возгорание внутри боевой техники. На последующих кадрах также можно увидеть серию взрывов, осуществленных бойцами ВС РФ.

Ранее штурмовики ВС РФ в Александрополе столкнулись с врагом в рукопашном бою.