В России заявили о готовности стать посредником в урегулировании конфликта Ирана и Израиля

Белоусов: РФ готова к посредническим усилиям для деэскалации на Ближнем Востоке

Конфликт между Ираном и Израилем резко обострил ситуацию на Ближнем Востоке, Россия выразила готовность оказывать посреднические усилия для деэскалации ситуации. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов во время выступления на совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА Новости.

Глава Минобороны рассказал, что Россия сразу с начала конфликта 13 июня и на всех уровнях выразила соболезнования Ирану в связи с многочисленными человеческими потерями. При этом РФ решительно осудила удары Израиля и США по иранской территории.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в России заявили о начале мировой войны.