Замкомандира бригады Нацгвардии «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Святослав Паламар осудил распространение «воровских понятий» среди бойцов украинской армии. На своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он сообщил, что они нападают на побратимов из этих побуждений.

«Те, кто оправдывают «воровскими понятиями» нападения на побратимов, точно не являются украинскими националистами», — заявил Паламар.

По мнению журналистов украинского издания «Страна.ua», вероятно, так Паламар прокомментировал избиение майора «Азова» Андрея Кориневича бойцами 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых были ранее судимые люди. Хотя прямо он не стал упоминать этот инцидент.

24 июня издание «Страна.ua» сообщило, что Андрея Кориневича избили прямо возле его дома. Как рассказал сам пострадавший, среди нападавших были военные Семен Клок с позывным «Малыш» и Василий Бондаренко с позывным «Вися». Майор нацбата выразил уверенность, что за его избиением стоит командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По словам Кориневича, нападавшие скрываются в бригаде. Правоохранители установили их местонахождение, однако о задержании ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что ВСУ избивали мирных жителей во время ночных обходов в Курской области.