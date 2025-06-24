Майор национального батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Андрей Кориневич сообщил о своем избиении бойцами 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что нападение произошло около его дома в Ивано-Франковске, пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Кориневич рассказал, что среди нападавших были военные Семен Клок с позывным «Малыш», Василий Бондаренко с позывным «Вися» и Сергей Цыганчук с позывным «Сова». Потерпевший уверен, что за его избиением стоит командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По словам Кориневича, у Билецкого есть политические амбиции. Он «зарабатывает», прикрываясь подчиненными. Нападавшие, как сообщил майор нацбата, сейчас скрываются в бригаде. Правоохранители установили их местонахождение, однако о задержании ничего не сообщается.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что российские военные принципиально не берут в плен боевиков «Азова» из-за их зверств в Курской области. В связи с этим численность бригады постоянно снижается, а сами «азовцы» сражаются как обреченные, так как понимают, что ничего хорошего их не ждет, отметил депутат.

Несмотря на это, как добавил Колесник, бригада «Азов» постоянно пополняется, но российские бойцы «разматывают» ее.

Ранее сообщалось, что ВСУ избивали мирных жителей во время ночных обходов в Курской области.