Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Курской области заявил, что ВСУ избивали мирных жителей

ТАСС: ВСУ избивали мирных жителей во время ночных обходов в Курской области

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) избивали мирных граждан Суджанского района Курской области, когда совершали обходы сел и районов. Об этом ТАСС рассказал один из жителей района Сергей Маклаков.

«Те наряды, что ночью ходили, были жесткие. Били по печени, стреляли. Эти наряды ходили и каждый день, и каждую ночь. Это был своего рода контроль села», — сказал мужчина.

Маклаков добавил, что несмотря на это, некоторые украинские военнослужащие показывали страх и сострадание. По словам жителя района, в одну из ночей к нему в дом зашел солдат ВСУ. Мужчина тогда испугался, но военнослужащий успокоил его и начал молиться.

Накануне 77-летняя жительница Суджанского района Надежда Лисихина рассказала, как украинские войска разграбили и взорвали ее дом. По словам пенсионерки, ее поселок находился под регулярными обстрелами, из-за которых у жителей не было электричества, связи и воды.

До этого житель Курской области Михаил Фарахов рассказал, что Вооруженные силы Украины угрожали расстрелом бабушке в приграничном районе из-за телефона. По его словам, украинские военные приставили к голове пенсионерки дуло и хотели выстрелить.

Ранее НАТО отказалось признавать координацию атак ВСУ на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами