Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) избивали мирных граждан Суджанского района Курской области, когда совершали обходы сел и районов. Об этом ТАСС рассказал один из жителей района Сергей Маклаков.

«Те наряды, что ночью ходили, были жесткие. Били по печени, стреляли. Эти наряды ходили и каждый день, и каждую ночь. Это был своего рода контроль села», — сказал мужчина.

Маклаков добавил, что несмотря на это, некоторые украинские военнослужащие показывали страх и сострадание. По словам жителя района, в одну из ночей к нему в дом зашел солдат ВСУ. Мужчина тогда испугался, но военнослужащий успокоил его и начал молиться.

Накануне 77-летняя жительница Суджанского района Надежда Лисихина рассказала, как украинские войска разграбили и взорвали ее дом. По словам пенсионерки, ее поселок находился под регулярными обстрелами, из-за которых у жителей не было электричества, связи и воды.

До этого житель Курской области Михаил Фарахов рассказал, что Вооруженные силы Украины угрожали расстрелом бабушке в приграничном районе из-за телефона. По его словам, украинские военные приставили к голове пенсионерки дуло и хотели выстрелить.

Ранее НАТО отказалось признавать координацию атак ВСУ на Курскую область.