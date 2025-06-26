Богомаз раскрыл сумму ущерба сельскому хозяйству Брянской области после атак ВСУ

Богомаз: ущерб брянскому АПК от обстрелов ВСУ составляет до двух млрд рублей

Ущерб сельскому хозяйству Брянской области, по предварительным данным, составляет полтора-два миллиарда рублей, однако точная сумма ущерба будет известна после окончания спецоперации. Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сказать, что сегодня эта сумма конкретная, невозможно, потому что каждый день они наносят удары. Например, компания «Мираторг» — их вынудили убрать свиноводческий комплекс в 50 тыс. голов свиней, плюс нанесенный ущерб от разрушений», — заявил он.

До этого Богомаз рассказал, что программа восстановления региона оценивается на сумму около 40 млрд рублей.

По его словам, программу по восстановлению Брянской, Курской и Белгородской областей поручил разработать президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что программа восстановления включает в себя вопросы возмещения «жителям потерь, которые они понесли», и социально-экономического развития региона.

Губернатор Брянской области ранее сообщал, что украинская армия с 2022 года уничтожила в приграничных районах Брянской области 504 жилых дома.

Ранее Бастрыкин назвал заказчика терактов в Брянской и Курской областях.