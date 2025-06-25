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Власти рассказали, во сколько обойдется восстановление Брянской области

Богомаз: восстановление Брянской области обойдется в 40 млрд рублей
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МЧС России

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что программа восстановления региона оценивается на сумму около 40 млрд рублей.

По словам Богомаза, программу по восстановлению Брянской, Курской и Белгородской областей поручил разработать президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня эта программа у нас разработана, мы работаем постоянно плотно с федеральными министерствами, где согласовываем те или другие предложения, которые от нас исходят. Сегодня объем программ — в пределах 40 миллиардов рублей», — поделился Богомаз.

Он уточнил, что программа восстановления включает в себя вопросы возмещения «жителям потерь, которые они понесли», и социально-экономического развития региона.

До этого Богомаз сообщал, что украинская армия с 2022 года уничтожила в приграничных районах Брянской области 504 жилых дома.

Ранее Бастрыкин назвал заказчика терактов в Брянской и Курской областях.

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