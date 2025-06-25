МО РФ: российские войска взяли под контроль Ялту в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Отмечается, что этот населенный пункт был взят в результате «активных и решительных действий» российских военных.

Подразделения «Востока» нанесли поражение живой силе и технике двух мехбригад, бригады морской пехоты, штурмового полка и полка беспилотных систем украинской армии в районах Камышевахи, Воскресенки, Шевченко в ДНР, а также Успеновки и Сладкого в Запорожской области.

В результате действий российских подразделений Вооруженные силы Украины потеряли более 190 военных, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

12 июня появились данные о том, что командиры Вооруженных сил Украины бросили группу мобилизованных на штурм населенного пункта Отрадное в Донецкой народной республике, заявив новобранцам, что это всего лишь тренировка.

Ранее в НАТО предрекли Украине «тяжелое лето».