Российские войска в Александрополе столкнулись с врагом в рукопашной

Штурмовики ВС РФ во время зачистки противника Александрополя в Донецкой народной республике (ДНР) столкнулись с противником в рукопашном бою. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности рассказали бойцы 242-го мотострелкового полка группировки войск «Центр».

«Зашли (в блиндаж) и, там дальше комната, висело одеяло. Все, что я увидел, это как вылезают оттуда два автомата, и сзади еще ребята (противник - ред.) начинают работать. Я попадаю под перекрестный огонь», — вспомнил один из бойцов.

В один момент бойцу удалось спрятаться, уже после этого на него выскочил противник. Позже на помощь к российскому бойцу подоспели товарищи и помогли отбить его. А противник был уничтожен.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие на Покровском направлении провели около двух месяцев в глубоком тылу украинских войск, не выдавая себя и собирая данные о перемещениях противника. Как отметил военнослужащий с позывным «Вайс», благодаря их наблюдениям удалось вовремя предупредить о передвижении вражеской техники.

Ранее пленный ВСУ рассказал о сверхбыстром штурме позиций двумя российскими бойцами.