Минобороны показало кадры боев за Ялту в ДНР, которую взяли под контроль ВС РФ

Появились кадры боев за населенный пункт Ялта в Донецкой народной республике (ДНР), который был взят под контроль российскими военными. Видеозапись, распространенную Минобороны РФ, опубликовало РИА Новости.

На одном из кадров можно увидеть, как на поле боя происходит сразу несколько взрывов. На другом показано, как с высоты на танк Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрытый сетью, сбрасывается боеприпас, а затем происходит взрыв и возгорание внутри боевой техники. На последующих кадрах также можно увидеть серию взрывов, осуществленных бойцами российской армии.

25 июня Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Ялта в ДНР. Этот населенный пункт был взят в результате «активных и решительных действий» российских военных.

Кроме того, подразделения «Востока» нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад противника, а также штурмовому полку и полку БПЛА в трех населенных пунктах ДНР и в двух — в Запорожской области.

В результате действий военных РФ противник потерял более 190 бойцов, танк, бронемашину и прочее.

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