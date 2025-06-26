Минобороны сообщило о ночной атаке 50 дронов на российские регионы

Министерство обороны России сообщило, что за минувшую ночь средствами противовоздушной обороны было уничтожено 50 украинских беспилотников.

Атака была отражена в разных регионах страны. Больше всего дронов было сбито над Курской областью — 23. В Ростовской области средства ПВО ликвидировали 11 летательных аппаратов. Над Брянской областью зафиксировали шесть сбитых дронов, по три — в Белгородской области и Московском регионе. Из них два направлялись в сторону столицы. Также по два беспилотника были уничтожены над Крымом, еще по одному — в Мордовии и Калужской области.

Минобороны подчеркнуло, что все воздушные цели были успешно перехвачены.

Этой ночью жители Ростовской области рассказывали, как слышали по меньшей мере пять взрывов. По их словам, они прозвучали над Таганрогом и селами Лакедемоновка и Самбек. Очевидцы видели вспышки в небе и слышали звук от пролета дронов. Как уточняет Telegram-канал SHOT, беспилотники летели со стороны поселка Матвеев Курган.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.