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Жители Ростовской области сообщили о взрывах и вспышках в небе

SHOT: в Ростовской области произошли взрывы на фоне атаки беспилотников
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

В Ростовской области произошло по меньшей мере пять взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, взрывы прозвучали над Таганрогом и селами Лакедемоновка и Самбек. Очевидцы видели вспышки в небе и слышали звук от пролета дронов.

Как уточняет Telegram-канал, беспилотники летят со стороны поселка Матвеев Курган.

Накануне в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Таганроге получили повреждения две жилых многоэтажки и лицей №28, а в Азове пострадало здание промышленного предприятия. Как рассказал исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь, части беспилотников в Таганроге повредили линию электропередачи на улице Попова, а у двух жилых многоэтажек в переулке Трудовых Резервов и у учебного заведения были разбиты окна. В Азове пострадали крыша, остекление промышленного предприятия и кровля зернового склада в порту.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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