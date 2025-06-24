Экс-офицер Моро: наемникам из Франции платят в 3-4 раза больше, чем ВСУ

Бывший офицер-десантник Вооруженных сил Франции Ксавье Моро рассказал ТАСС, что французским наемникам платят в 3-4 раза больше, чем украинским солдатам в рядах ВСУ.

«Речь идет, в частности, о кадровых французских военных <...>. Им предлагают отпуск с зарплатой в 3-4 раза превышающей обычную и платят им, скорее всего, не Украина, а пославшие их государства. Они не являются гражданами Украины и получают значительно больше, чем местные солдаты», — поделился Моро.

По его словам, на Украине находятся десятки тысяч иностранных наемников — больше всего из Польши, Грузии и англосаксонских стран.

До этого Моро сообщал, что баланс сил в конфликте на Украине смещается в пользу России, несмотря на помощь Киеву со стороны западных союзников.

По словам Моро, Украина поставляет на фронт живую силу, а страны НАТО — военную технику и разведывательные данные о силах РФ.

Ранее во Франции рассказали, почему поставленные Киеву истребители оказались бесполезны.