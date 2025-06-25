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Российская армия начала бои за взятие Червоной Зирки в ДНР

Марочко: армия РФ начала бои за взятие Червоной Зирки в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие, продвигающиеся на стыке границ Донецкой народной республики и Днепропетровской области Украины, начали бои за взятие населенного пункта Червоная Зирка. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Собеседник агентства напомнил, что с 2016 года населенный пункт был переименован в Зирку.

«Сейчас наши войска от Запорожья (село в ДНР — «Газета.Ru») развивают успех не только на север, но и на запад. Населенный пункт Червоная Зирка тоже уже в стадии освобождения. За него начались бои» — рассказал Марочко.

По словам военного эксперта, уже в ближайшее время на стыке ДНР и Днепропетровской области российскую армию «ждет позитивная динамика».

23 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины перебросили группы иностранных наемников в село Январское на границе между Днепропетровской областью и Донецкой народной республикой. Украинское командование также перебросило к линии фронта группу женщин, которые в том числе выполняют функции переводчиков.

17 июня Минобороны РФ сообщало, что российские военные продвигаются в Днепропетровской области. По информации ведомства, в регионе действуют подразделения группировки «Восток», которые поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Степовое и Малиевка.

Ранее наемник из Франции рассказал, сколько им платят в рядах ВСУ.

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