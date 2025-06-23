Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили группы иностранных наемников в село Январское на границе между Днепропетровской областью и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседники издания уточнили, что ВСУ также перебросили к линии фронта группу женщин, которые в том числе выполняют функции переводчиков.

23 июня военнослужащий с позывным «Валек» рассказал ТАСС, что двое бойцов 36-й мотострелковой бригады «Восток» в донецком селе Запорожье в ближнем бою ликвидировали группу из четырех иностранных наемников. По его словам, между ними произошла перестрелка, в ходе которой противники были уничтожены.

17 июня Минобороны РФ сообщало, что российские военные продвигаются в Днепропетровской области. По информации ведомства, в регионе действуют подразделения группировки «Восток», которые поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Степовое и Малиевка.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль село Редкодуб в ДНР.