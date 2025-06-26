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В Сейме Польше проголосовали за выход из Конвенции о запрете противопехотных мин

Польский сейм принял решение о выходе Варшавы из Оттавской конвенции по минам
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commons.wikimedia.org

Польский сейм поддержал выход страны из Конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает ТАСС.

За денонсацию Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин, проголосовали 413 депутатов, против выступили 15, трое парламентариев воздержались.

Затем документ поступит в верхнюю палату парламента - сенат и на подпись к президенту Польши, после чего глава государства примет указ о выходе Варшавы из конвенции.

19 июня за аналогичное решение проголосовали депутаты парламента Финляндии.

Оттавская конвенция была принята 18 сентября 1997 года. Договор, вступивший в силу спустя два года, предусматривает запрет на применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, которые наносят значительный вред мирному населению.

9 мая в офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали отказаться от запрета противопехотных мин.

Ранее сообщалось, что Польша намерена заминировать границы с Белоруссией и Россией.

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