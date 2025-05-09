В офисе Зеленского призвали отказаться от запрета противопехотных мин

Верещук: Украине пора выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Украине пора выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом в своем Telegram-канале заявила замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук.

Она подчеркнула, что Киев является участником конвенции с 2006 года. По ее мнению, пришло время поддержать настойчивые просьбы украинских военных и предпринять шаги для выхода страны из соглашения.

8 мая Сейм (парламент) Литвы принял решение о денонсации конвенции о противопехотных минах.

Председатель Комитета по иностранным делам Литвы Ремигиюс Мотузас заявил, что все государства, граничащие с территорией РФ, уже ратифицировали эту конвенцию или готовятся это сделать.

Оттавская конвенция была принята 18 сентября 1997 года. Этот договор предусматривает запрет на применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин. Литва была участницей Оттавской конвенции с 2003 года. Выход республики из нее вступит в силу через шесть месяцев со дня подачи соответствующего уведомления Генеральному секретарю ООН.

Ранее минобороны ФРГ Писториус исключил выход Германии из конвенций по минам и осколочным боеприпасам.