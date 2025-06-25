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Украинский военнопленный назвал отрицательными перемены в ВСУ из-за Сырского

Пленный боец ВСУ Бадейко: приток добровольцев снизился из-за действий Сырского
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Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский военнопленный Евгений Бадейко считает, что действия главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского негативно повлияли на армию, снизив приток добровольцев. Видео с его интервью есть в распоряжении ТАСС.

Военнопленный рассказал, что был мобилизован против воли в феврале — начале апреля прошлого года. Мобилизационные мероприятия проводили сотрудники территориального центра комплектования ТЦК — аналог военкомата на Украине в Николаеве.

«Было очень много добровольцев. Люди нормально относились. Когда [экс-главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного убрали и поставили Сырского, очень много стало отрицательного», — заявил Бадейко.

По словам военнопленного, Сырского среди украинских военнослужащих называют «мясником», потому что главком ВСУ «людей просто отправляет на штурмы, забывает о них».

До этого заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что полк беспилотных систем «Ахиллес» Вооруженных сил Украины пополняется добровольцами из числа подростков. По его словам, несовершеннолетним якобы обещают вознаграждение, но они его не получают.

В свою очередь депутат Верховной рады Виталий Войцеховский заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования на Украине получают удовольствие от преследования людей.

Ранее в спецназе «Ахмат» рассказали анекдот про ВСУ и их союзников.

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