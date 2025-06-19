Полк беспилотных систем «Ахиллес» Вооруженных сил Украины (ВСУ) пополняется добровольцами из числа подростков. Такое заявление сделал заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, его слова передает РИА Новости.

«В УВД ВГА Харьковской области поступила оперативная информация о пополнении подразделений НВФ Украины добровольцами из числа несовершеннолетних местных жителей», — сказал Лисняк.

По его словам, командир «Ахиллеса» Юрий Федоренко приказал агитировать подростков для привлечения их в полк операторами разведывательных дронов. Несовершеннолетним якобы обещают вознаграждение, но они его не получают, сказал замглавы области.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации в республике. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Киеве потребовали от украинцев «закрыть ротики» на тему демобилизации.