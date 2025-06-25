Суд вынес приговоры двоим членам банды Басаева

Членов банды Басаева приговорили к 21 и 24 годам за атаку на военных в Чечне

Южный окружной военный суд приговорил двух участников банды Басаева и Хаттаба — Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова к 21 и 24 годам лишения свободы соответственно. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

«В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание: Хамзатханову — 24 года в исправительной колонии строгого режима, Бегельдиеву — 21 год в исправительной колонии строгого режима», — рассказал источник.

В материалах дела сообщается, что в 1999 году обвиняемые вошли в состав банды Басаева и Хаттаба и участвовали в засаде на военнослужащих войсковой части 34605 в станице Червленной Шелковского района.

В вооруженном нападении преступники использовали автоматы Калашникова, гранатометы и взрывные устройства. От рук обвиняемых в тот день пострадало свыше 40 военных.

До этого сообщалось, что прокурор запросил для них 25 и 28 лет лишения свободы, а также требовал назначить каждому из них штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее СК установил по делу о нападении на Ингушетию в 2004 году 131 боевика.